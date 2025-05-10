النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص ودفنه بشقة منذ 8 أعوام في الإسكندرية

أجرى فريق من نيابة محرم بك في الاسكندرية، يرافقه ضباط البحث الجنائي، اليوم السبت، معاينة تصويرية لمكان الشقة السكنية التي شهدت حادث مقتل شخص ودفنه أسفل البلاط "سيراميك" منذ 8 أعوام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمساعدة والدته "التي توفيت منذ عام" بقتل زوجها ودفنه منذ 8 أعوام داخل الشقة محل سكنهما، والكائنة بعقار في منطقة محرم بك.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب تلقيها تحريات المباحث الجنائية، واستجواب المتهم الذي يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة 18 ساعة، وكان لا يزال حدثا وقت وقوع الجريمة منذ 8 أعوام، بجانب سماع أقوال سكان العقار، مع استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل ما تبقى من جثة الضحية.

كما استمعت النيابة لأقوال شقيقة المتهم التي تبلغ من العمر 12 عامًا، والتي أبلغت عن الواقعة، حيث ذكرت في التحقيقات أن والدها تزوج من والدتها التي كانت مطلقة، ولديها طفلان من زواج سابق، وعمرهما كان "وقت الحادث" 12 و15 عامًا.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بتلقي بلاغ من فتاة تتهم شقيقها الأكبر بمساعدة والدته بقتل أبيهما بسلاح أبيض "سكين"، ودفنه داخل الشقة التي كانوا يقيمون بها منذ عام 2017 بحضور الشقيق الأصغر.

وبانتقال الشرطة والنيابة العامة إلى موقع البلاغ، رفقة رجال الأدلة الجنائية، وتم كسر أجزاء من أرضية الشقة، واستخراج بقايا عظام يعتقد أنها تخص المجني عليه، وتم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها.

وأضافت الفتاة أمام جهات التحقيق أنها كانت شاهدة على وقوع الجريمة، حيث نشبت مشادة كلامية بين والديها، تطورت إلى مشاجرة، أقدمت على أثرها والدتها بطعن أبيها بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى مقتله، لكنها لم تتمكن من الإبلاغ طوال تلك الفترة بسبب تخويفهم وتهديدهم لها.

وأضافت الفتاة أن شقيقها الأكبر، المتهم الأول الذي كان يبلغ حينها 15 عامًا، ساعد والدته "التي توفيت منذ عام"، في التخلص من جثة والده، حيث قاما بدفنه داخل حفرة بالشقة محل سكنهما، وأخفيا الجريمة بوضع السيراميك فوق مكان الدفن لإخفاء آثارها طيلة 8 أعوام.

تم نقل رفات الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.