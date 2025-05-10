وزير الخارجية الألماني: الوضع في غزة أصبح لا يُطاق

قال وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديبول، السبت، إن الوضع في قطاع غزة أصبح "لا يُطاق".

جاء ذلك في بيان نشره قبل توجهه إلى إسرائيل وفلسطين، السبت، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأوضح فاديبول، أن بلاده تدين بشدة الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، و"تؤيد حق إسرائيل في ضمان أمنها" على حد زعمه. ودعا حركة حماس إلى وقف القتال وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال فاديبول: "سأسأل عن الهدف الاستراتيجي للتصعيد العسكري منذ مارس الماضي".

وشدد على ضرورة بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف الإفراج عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف الوزير الألماني: "أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يُطاق".

وعبّر عن اعتقاده بأن حل الدولتين، رغم أنه يبدو بعيدا، يبقى أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل وجيرانها، مؤكدًا أنه لا ينبغي عرقلة هذا المسار.

كما أشار فاديبول، إلى أن الحكومة الألمانية أعادت التأكيد بعد 80 عامًا من "الهولوكوست" أن وجود إسرائيل وأمنها يعدان قضية دولة بالنسبة لبلاده.

وأوضح أن هذا الالتزام يحتاج إلى تفسير جديد اليوم "في ضوء التاريخ الألماني والنظام القانوني الدولي الذي نلتزم به".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصل من بدء المرحلة الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.