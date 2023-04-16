وزيرة الخارجية الألمانية تحث على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية أمريكا والصين

حثت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، على عقد لقاء قريب بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانج.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مساء اليوم الأحد: "سيكون من المهم من وجهة نظري أن ينعقد مثل هذا اللقاء على وجه السرعة".

وأضافت بيربوك، أنها أوضحت هذا الأمر خلال زيارتها للصين وخلال لقاء وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اليابان، حيث أجرت بيربوك اللقاء مع القناة الألمانية عبر الفيديو من هناك.

وفيما يتعلق بتايوان والسؤال عن احتمال دعمها من جانب مجموعة السبع في حال حدوث تصعيد للصراع مع بكين، قالت بيربوك: "ما يهمنا هو أن نوقف التصعيد. ولهذا السبب فإن من الخطأ إطلاق تكهنات الآن حول ماذا يحدث إذا؟ لكن يجب أيضا توضيح أننا لن نقبل بحدوث تصعيد عسكري".

وصرحت بيربوك، بأن المحادثات في اجتماع وزراء السبع تطرق أيضا إلى أهمية صيغ الحوار الأمريكي الصيني.

كان بلينكن ألغى في أوائل فبراير الماضي زيارة للصين قبل وقت قصير من وقتها المحدد بعد اكتشاف منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي يُحْتَمَل أنه منطاد تجسس، وتسببت هذه الحادثة في حدوث مزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين.

ويجري وزراء مجموعة السبع غدا الاثنين مشاورات حول التعديات الصينية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك حول الحرب الروسية على أوكرانيا ووضع المفاوضات النووية مع إيران.