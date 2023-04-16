الرئيس الإيراني: دعم الشعب الفلسطيني قاسم مشترك بين جميع الدول الإسلامية

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "نصرة الشعب الفلسطيني تشكل قاسما مشتركا بين جميع الدول الإسلامية".

ودعا رئيسي دول العالم الإسلامي، إلى أن "تقف بمزيد من التماسك أمام وحشية كيان الاحتلال الغاصب"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) اليوم الأحد.

تصريحات رئيسي جاءت خلال استقباله اليوم الأحد، السفير التركي الجديد لدى إيران "حجابي كرلانقليش"، الذي قدم أوراق اعتماده لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وأشار الرئيس الايراني إلى العلاقات بين طهران وأنقرة، التي وصفها بأنها "عريقة وتاريخية ومتاصلة".

من جانبه، اعتبر سفير تركيا الجديد لدى إيران، بأن العلاقات بين طهران وأنقرة "قائمة على مبدأ الأخوة والمودة".