 الرئيس الإيراني: دعم الشعب الفلسطيني قاسم مشترك بين جميع الدول الإسلامية - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الإيراني: دعم الشعب الفلسطيني قاسم مشترك بين جميع الدول الإسلامية

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 7:41 م

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "نصرة الشعب الفلسطيني تشكل قاسما مشتركا بين جميع الدول الإسلامية".

ودعا رئيسي دول العالم الإسلامي، إلى أن "تقف بمزيد من التماسك أمام وحشية كيان الاحتلال الغاصب"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) اليوم الأحد.

تصريحات رئيسي جاءت خلال استقباله اليوم الأحد، السفير التركي الجديد لدى إيران "حجابي كرلانقليش"، الذي قدم أوراق اعتماده لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وأشار الرئيس الايراني إلى العلاقات بين طهران وأنقرة، التي وصفها بأنها "عريقة وتاريخية ومتاصلة".

من جانبه، اعتبر سفير تركيا الجديد لدى إيران، بأن العلاقات بين طهران وأنقرة "قائمة على مبدأ الأخوة والمودة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك