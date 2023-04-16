عضوة بمجلس الشيوخ تكشف تفاصيل أول تحرك برلماني لتعديل قانون الوصاية

قالت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن مسلسل «تحت الوصاية» يناقش قضية مُهمة للغاية تقابل المرأة الأرملة بسبب انتقال الوصاية للجد أو العم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة «الأولى»، مساء السبت، أن البيروقراطية الموجودة بالمجلس الحسبي من ثاني المشاكل التي تواجهها الأرملة، خاصة أن نصيب الزوجة من تركة زوجها هو الثُمن، يكون في كثير من الأحيان غير كاف على المعيشة.

وأوضحت أن بعد مشاهدتها مسلسل تحت الوصاية، والذي يثير قضية الوصاية دفعها هذا الأمر للبحث في القانون وجدت أن القانون صدر منذ عام 1952، مؤكدة أنها تحاول تدرس القوانين مع الجهات المختصة مثل الأزهر ولمعرفة رأي الشريعة وإمكانية الخروج بقانون يواكب العصر الذي نعيشه.

ولفتت إلى أنه بعد دعمها للمسلسل وتبنيه القضية تمت مناقشة بين الأعضاء بالهيئة البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري ودراسة كيفية تغيير قانون 52 للوصاية.

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية، مسلسل تدور أحداثه حول مرأة أرملة ، تعول أبنائها من خلال امتلاكها لمركب صيد، وتواجه العديد من المشاكل بسبب نقل الوصاية إليها بعد وفاة زوجها، بالإضافة إلى خلافات أسرية تسعى للتصدي لها، والعمل من بطولة الفنانة منى زكي، ونسرين أمين ودياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.