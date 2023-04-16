 كهربا ينشر صورته مع كولر في تدريبات الأهلي - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 11:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

كهربا ينشر صورته مع كولر في تدريبات الأهلي

الشروق
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:22 م

يعتز محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعلاقته مع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر.

ونشر محمود كهربا صورة له رفقة كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل انستجرام، وعلق عليها: «القائد».

وكان لجنة الانضباط قد قررت من قبل توقيع عقوبة على محمود كهربا بسبب سبه لجماهير الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز الماضية.

ومن المقرر أن يغيب كهربا عن النادي الأهلي لمدة 12 مباراة من المباريات التي تنظم عن طريق اتحاد الكرة أو رابطة الأندية.

ويحتل الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك