كهربا ينشر صورته مع كولر في تدريبات الأهلي

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يعتز محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعلاقته مع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر.

ونشر محمود كهربا صورة له رفقة كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل انستجرام، وعلق عليها: «القائد».

وكان لجنة الانضباط قد قررت من قبل توقيع عقوبة على محمود كهربا بسبب سبه لجماهير الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز الماضية.

ومن المقرر أن يغيب كهربا عن النادي الأهلي لمدة 12 مباراة من المباريات التي تنظم عن طريق اتحاد الكرة أو رابطة الأندية.

ويحتل الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة.