ندوة بالجامع الأزهر: ليلة القدر هي ليلة السلام وأعظم ما اختص الله به أمة الإسلام

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الله -عزوجل- منح الأمة الإسلامية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل منحة عظيمة ألا و هي ليلة القدر، ليلة الشرف والعزة والسلام ليلة خير من ألف شهر، تنزل فيها الملائكة وفيهم جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على قلب سيد الخلق وصاحب القدر محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف الدكتور"العواري" خلال درس التراويح بالجامع الأزهر، والوترية الثالثة من العشر الأواخر من شهر رمضان، أن ليلة القدر هي ليلة القبول والإجابة والعفو فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ولفت أنها أيضا ليلة السلام، و ما أحوجنا نحن أمة السلام أن نتبع هدي رسول السلام في ليلة من أعظم ما اختص الله به أمة الإسلام، فعن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ﷺ: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات الإمام ‏الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين).‏