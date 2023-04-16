ندوة بالجامع الأزهر: ليلة القدر هي ليلة السلام وأعظم ما اختص الله به أمة الإسلام

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الله -عزوجل- منح الأمة الإسلامية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل منحة عظيمة ألا و هي ليلة القدر، ليلة الشرف والعزة والسلام ليلة خير من ألف شهر، تنزل فيها الملائكة وفيهم جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على قلب سيد الخلق وصاحب القدر محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف الدكتور"العواري" خلال درس التراويح بالجامع الأزهر، والوترية الثالثة من العشر الأواخر من شهر رمضان، أن ليلة القدر هي ليلة القبول والإجابة والعفو فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
ولفت أنها أيضا ليلة السلام، و ما أحوجنا نحن أمة السلام أن نتبع هدي رسول السلام في ليلة من أعظم ما اختص الله به أمة الإسلام، فعن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ﷺ: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين).