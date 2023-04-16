بوتين يعقد اجتماع عمل مع وزير الدفاع الصيني

قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي عقد اجتماع عمل مع وزير الدفاع الصيني الزائر لي شانج فو.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله إن "بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني لي شانج فو".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم 14 أبريل إن لي شانج فو سيقوم بأول زيارة خارجية له لروسيا بصفته وزيرا للدفاع في الفترة من 16 إلى 18 أبريل. ويعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي ، سيرجي شويجو، لبحث "الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع، فضلا عن القضايا الراهنة للأمن العالمي والإقليمي".

وعُقد اجتماع بوتين مع وزير الدفاع الصيني بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو يومي 20 و 22 مارس. في اليوم الأول من زيارة شي، تحدث الزعيمان وجها لوجه لمدة 4 ساعات ونصف وأجرى محادثات في صيغ مختلفة لمدة ست ساعات في اليوم التالي. أسفرت الزيارة عن بيانين مشتركين للرئيسين.