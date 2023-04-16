عرض مسرحية الملك همام وعصابة الضباع على مسرح ليسيه الحرية ثاني أيام عيد الفطر

تعود مسرحية الأسرة والطفل "الملك همام وعصابة الضباع"، للمخرج إيهاب مبروك من جديد للعرض على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي في مدينة الإسكندرية ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك.

"الملك همام وعصابة الضباع" عرض مسرحي استعراضي غنائي كوميدي يستهدف الجمهور من الأسرة والطفل في إطار مسرح تربوي توعوي يحث على التمسك بالقيم الأخلاقية وغرس الوطنية والإنتماء،والعرض تم إنتاجه حديثا ضمن خطة عروض بيت المسرح التي تأتي تحت شعار"2023 عام جديد...مسرح جديد".

وتدور أحداث المسرحية حول عصابة الضباع التي كانت تطمع في مقدرات الغابة وثرواتها مع الثعلب "هجرس" لعلمهم بطموحه وطمعه ومكره وطلبوا منه مساعدتهم في الوقيعة بين الملك وأخواته، وبالفعل بدأ الثعلب هجرس في دس الفتنة بين الأخوة ونشر الأكاذيب والشائعات واستغلت عصابة الضباع هذه الفرقة وهاجموا الغابة وحاولوا أن يستولوا عليها، ولكن الأسد همام كان يعلم بخطورة الأمر واستطاع أن يهزم عصابة الضباع.

العرض تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وتمثيل رضا إدريس وفتحي سعد ومجموعة من فناني الإسكندرية يحيي عرفة ومحمد جابر ومهند مختار وإبراهيم الملاح،إضاءة محمد المأموني وأغاني وألحان هشام زيتون وتصميم استعراضات محمد ميزو وتصميم ديكور وملابس وليد السباعي.