مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو إلى التوصل لاتفاق سياسي

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال "باتيلي"، في إحاطة أمام مجلس الأمن: "يظل السلام والاستقرار في ليبيا شرطا لا غنى عنه لاستقرار منطقة الساحل والمنطقة ككل، وأصبح الالتزام المتجدد والمنسق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أمرا حتميا أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب المسئول الأممي عن الأسف لتأجيل عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية والذي كان مقررا في مدينة سرت الليبية في 28 أبريل الجاري، معتبرا في الوقت نفسه أن "المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقا للبلاد".

وأكد أن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أبدوا استعدادا تاما لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة أيضا من الناحية الفنية لبدء التحضيرات للانتخابات.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، في ختام إحاطته أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسئوليتهم قولا وفعلا، فرديا وجماعيا، من خلال إظهار الوحدة لحث أصحاب المصلحة الليبيين على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الحوار السياسي.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.