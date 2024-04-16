وزيرة خارجية ألمانيا: نعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري لإرسال مساعدات إلى غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، إن التصعيد العسكري الإيراني في الشرق الأوسط «غير مسبوق وستكون له عواقب وتبعات».

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن «من يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها فهو مخطئ»، داعية إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة.

وأكدت بيربوك، أن ألمانيا تعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر؛ لوصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن «الهدف الأساسي من الممر وصول 100 شاحنة يوميا إلى القطاع وتوزيعها داخلها».

وقدمت الشكر للأردن لجهودها في تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: «لن نكف عن العمل لوضع حد للحرب على قطاع غزة»، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية.

ولفتت إلى أن «إسرائيل عليها العمل مع الأمم المتحدة؛ من أجل فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة».

وصرحت بأن «ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».

وشددت على أن العالم في حاجة إلى هدنة إنسانية؛ من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان غزة، وعلى أن ألمانيا تدين بأشد العبارات ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأجرى الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسعة في برلين مع بيربوك، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع. كما تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك.