اعتقال 21 شخصا في كندا بسبب التضامن مع فلسطين

اعتقلت الشرطة الكندية 21 شخصا، اليوم الثلاثاء، في مدينة هاليفاكس شرق البلاد، على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأنّ نحو 100 شخص نظموا اعتصاماً في تقاطع طريق رئيسي في مدينة هاليفاكس تضامناً مع فلسطين.

وطالبت قوات الأمن المتظاهرين بفض اعتصامهم، وأوقفت منهم 21 شخصاً رفضوا فتح الطريق.

وقالت الشرطة إن المعتقلين سيُطلق سراحهم لاحقاً، لكن بعضهم قد يواجه تهماً بمقاومة رجال الشرطة.

من جانب آخر، نظم نحو 100 متظاهر في مدينة فانكوفر غرب كندا احتجاجاً من خلال إغلاق مدخل محطة عالمية لحاويات الشحن في ميناء ديلتابورت، ورفعوا لافتات تُطالب كندا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات "النصر قريب جداً"، وقارنوا بين مجازر إسرائيل في غزة والمجازر المرتكبة بحق السكان الأصليين في كندا.