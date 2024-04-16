الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يجبر العائلات في بيت حانون على النزوح تحت تهديد السلاح

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإفراغ مدينة بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا شمال غزة، وذلك في جريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ونوه في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن «جيش الاحتلال نفذ الليلة الماضية عملية عسكرية، وتقدمت جرافاته ودباباته تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون، وحاصرت مدرسة مهدية الشوا التي يتواجد فيها مئات النازحين».

وأشار إلى أن الاحتلال أنشأ مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة، والطلب من الجميع الخروج تحت تهديد السلاح».

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال أجبرت النساء على خلع الحجاب، وجردت الرجال من الملابس الخارجية، وأجبرت كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها، وجرى اعتقال عدد من الشبان».

وذكر أن «الجريمة الجديدة تحت غطاء قصف مدفعي عنيف ومن الطيران الحربي وإطلاق نار كثيف»، قائلًا إن «الآليات العسكرية ما زالت تنتشر حتى هذه اللحظة بالقرب من منطقة أبوصفية شرق جباليا وبيت حانون».

وأكمل: «لم يكتف الاحتلال بمئات المجازر التي ارتكبها في هذه المناطق وتدمير منازل الأهالي فيها بشكل تام وإجبار أهلها على النزوح منها لشهور طويلة، وها هو اليوم يعيد سيناريو تهجير سكانها منها قسرا بقوة السلاح، بعدما عادوا خلال الأسابيع الماضية وعملوا على إعادة الحياة فيما تبقى منها».

وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجريمة الجديدة بملاحقة الاحتلال لأبناء شعب فلسطين وتهجيرهم من أماكن سكناهم، رغم أنهم يتواجدون فيها ويصرون على البقاء فيها في ظل ظروف غير إنسانية بعد هدم المنازل وانعدام البنى التحتية والخدمات