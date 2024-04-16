نمو أرباح تشغيل بروسايبن سات وان الألمانية خلال الربع الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مجموعة "بروسايبن سات وان جروب" الألمانية للإعلام والترفيه اليوم الثلاثاء نمو أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الأولية في الحساب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35% سنويا إلى 72 مليون يورو مقابل 53 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي وفقا للتقديرات الأولية.

وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول 8 ملايين يورو مقابل خسائر صافية بقيمة 15 مليون يورو في العام الماضي، بما يعكس التطور في أرباح التشغيل وتراجع تكلفة الضرائب.

وزادت الإيرادات ربع السنوية للمجموعة بنسبة 6% سنويا إلى 867 مليون يورو مقابل 816 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومازالت "بروسايبن سات وان" تستهدف زيادة إيراداتها المجمعة للعام الحالي ككل إلى حوالي 95ر3 مليار يورو، مقابل 85ر3 مليار يورو في العام الماضي.

كما تتوقع المجموعة تحقيق أرباح تشغيل بنحو 575 مليون يورو خلال العام الحالي ككل.

ومن المقرر إعلان التقديرات النهائية لنتائج الربع الأول من العام الحالي يوم 14 مايو المقبل.