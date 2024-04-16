 رئيس وزراء قطر يبحث مع أنتوني بلينكن سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 9:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء قطر يبحث مع أنتوني بلينكن سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة

(قنا)
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 9:40 م

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وحل الخلافات بالطرق السلمية.

كما جدد التزام دولة قطر بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك