رئيس وزراء قطر يبحث مع أنتوني بلينكن سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وحل الخلافات بالطرق السلمية.

كما جدد التزام دولة قطر بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.