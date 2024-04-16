 الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها على إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها على إسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 8:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 8:30 م

أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجمات طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.


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