الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها على إسرائيل

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أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجمات طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.