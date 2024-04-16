الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها على إسرائيل

الأكثر قراءة
شعبة السيارات: الأسعار ارتفعت 25% بعد انخفاضها 30% بسبب تغير سعر الدولار الجمركي
طارق الشناوي: أحمد السقا قدم «العتاولة» بكسل ونمطية.. ولو حطيته في دور باسم مش هيعرف يقدمه
ماذا يعني تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في بعض اختصاصات وزير النقل كامل الوزير؟
الأرصاد توضح حالة طقس الأربعاء بعد تحذيرات مبكرة.. هل تحدث عاصفة؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجمات طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.