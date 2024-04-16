باكستان: وفد سعودي رفيع المستوى يبحث الوضع في فلسطين وجامو وكشمير

بحث وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وكبار المسئولين في باكستان العلاقات الثنائية والوضع في كل من فلسطين وجامو وكشمير

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان عن بيان صحفي اليوم الثلاثاء، القول إن الزيارة التي تستغرق يومين، كشفت عن بزوغ فجر حقبة جديدة في العلاقة بين البلدين، إلى جانب التبشير بنهاية عزلة باكستان، مؤكدا أن باكستان تتجه بسرعة نحو مستقبل أكثر إشراقا على الساحة العالمية، مما يمثل تحولا كبيرا نحو تعزيز العلاقات الدولية ونهاية لعزلتها السابقة.

ووصل الوفد إلى إسلام أباد أمس الاثنين لبحث تعزيز الروابط عبر مختلف القطاعات ومن بينها الدبلوماسية والصناعة والزراعة والاستثمار.

ومهدت المشاورات بين الوفد السعودي وكبار المسئولين الباكستانيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء شهباز شريف، الطريق لتعاون رائد، مع إعلان أولي عن استثمار كبير بقيمة 5 مليارات دولار يمثل مجرد بداية لشراكة مثمرة.

كما شملت المناقشات مجموعة واسعة من القطاعات، للاستثمار في الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها من الصناعات في باكستان.