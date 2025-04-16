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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الثلاثين لعودة الحرب، مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وكثف جيش الاحتلال من غاراته على رفح جنوب القطاع وعلى مدينة غزة التي يجتاح أحياءها الشرقية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، سقط ستة شهداء وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة .

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترف السرايا بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد امرأة مسنة وزوجها وعدد من الإصابات.

وارتقى شهيد إثر قصف طائرة بدون طيار إسرائيلية بالقرب من شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وانتشل فلسطينيون جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمنزل في مدينة بيت لاهيا قبل سبعة أشهر.

أما في جنوب القطاع، استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء استهداف أحد المنازل. واستشهد فلسطينيان اثنان في قصف للاحتلال استهدف خيمة قرب مدينة أصداء شمال خان يونس.

وفي رفح، تواصلت عمليات نسف المربعات السكنية .واستشهد تسعة فلسطينيين.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مشافي القطاع ١٧ شهيدًا، و٦٩ مصاباً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٠٠٠ شهيد و١١٦٣٤٣ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس الماضي ١٦٣٠ شهيدًا، ٤٣٠٢ مصاباً.