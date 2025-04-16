جيراسي: فخور بما قدمناه أمام برشلونة رغم الخروج من دروري الأبطال

عبّر سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن خيبة أمله عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا في دور ربع النهائي، رغم فوزه يوم الثلاثاء على برشلونة بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب، وذلك بعد خسارته ذهابًا برباعية نظيفة.

وقال جيراسي، الذي سجل ثلاثية في اللقاء، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا":"أشعر بالفخر لما قدمناه ، برشلونة فريق قوي، لكننا أيضًا نمتلك فريقًا قويًا، قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة وأثبتنا قدرتنا على المنافسة".

وأضاف: "قدمنا مباراة رائعة، وأعتقد أن الجماهير استمتعت بأداء عالي المستوى. الخسارة ذهابًا بنتيجة (4-0) كانت صعبة للغاية على التعويض، من المؤسف أننا واجهنا هذا الفارق الكبير في واحدة من أهم مباريات الموسم".

وتابع: "ستكون هذه المباراة درسًا مهمًا للمستقبل. قاتلنا حتى النهاية، ومن الرائع أن أتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا. هناك لاعبون مميزون، وتصدري القائمة يعني أنني مهاجم جيد".

وختم حديثه قائلاً: "لا أستطيع فعل كل شيء بمفردي، أحب تسجيل الأهداف، ومن المؤسف أن مغامرتنا انتهت اليوم".