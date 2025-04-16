مصدر: الصين منفتحة على الحوار إذا أظهرت إدارة ترامب الاحترام

أوضحت الصين، أنها تريد أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الخطوات قبل أن توافق على إجراء مباحثات تجارية، وتتضمن إظهار الاحترام من خلال التحكم في التعليقات المسيئة التي يدلي بها أفراد من إدارته، حسبما قال مصدر مقرب من الحكومة الصينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن الخطوات تتضمن موقفا أمريكيا أكثر اتساقا والاستعداد للحديث بشأن مخاوف الصين تجاه العقوبات الأمريكية وتايوان.

وأضاف الشخص، أن بكين تريد أن تعين أمريكا شخصا مسئولا عن المباحثات، يحظى بدعم الرئيس، ويمكن أن يساعد في إعداد اتفاق يمكن أن يوقعه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج عندما يلتقيا.