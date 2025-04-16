مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في هجمات روسية على خيرسون الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت روسيا مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بقنابل انزلاقية وقذائف مدفعية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بينما تواصل قوات موسكو هجماتها اليومية في البلاد.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون إن المدينة تعرضت لهجمات بقنابل انزلاقية صباح اليوم ووصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما أطلقت القوات الروسية وابلا من قذائف المدفعية.

وأضاف أن "هذا تكتيكا متعمدا من جانب روسيا لعرقلة إنقاذ المصابين والإضرار بالأطباء ورجال الإنقاذ والشرطة".

وأشار بروكودين إلى أن الهجوم أحدث أضرارا في منشأة رياضية ومتجر كبير ومبان سكنية ومركبات مدنية.

وجاءت الضربة التي تعرضت لها خيرسون عقب هجمات دموية أخرى على مدار الأيام القليلة الماضية.

ففي أحد السعف ضربت روسيا مدينة سومي شمال شرقي البلاد قرب الحدود الروسية بصاروخين باليستيين، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الهجوم الأكثر دموية على المدنيين الأوكرانيين العام الجاري.

وذكر الجيش الروسي أن الضربة استهدفت تجمعا لضباط عسكريين بارزين، لكنه لم يقدم دليلا على هذا.