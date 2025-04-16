البرلمان الصربي يعين الأستاذ بكلية الطب ديورو ماتسوت رئيسا للوزراء

عين البرلمان الصربي ديورو ماتسوت، وهو أستاذ بكلية الطب محدود الخبرة السياسية، رئيسا جديدا للوزراء اليوم الأربعاء.

وكما كان متوقعا، تم انتخاب ماتسوت - 61 عاما المعروف على نطاق ضيق في الدوائر السياسية، بأغلبية برلمانية كبيرة.

ووفقا لوكالة أنباء "تانيوج" الصربية صوت 153 من الـ 199 نائبا الحاضرين لصالح الحكومة الجديدة، بينما صوت 46 نائبا ضدها ولم يحضر 51 نائبا الجلسة.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش بعد التصويت إنه يأمل في أن "يحررنا (ماتسوت) من الإرهاب"، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومته. منذ ما يربو على خمسة شهور.

وذكر فوتشيتش أن المظاهرات أدت إلى تراجع في الاستثمار المحلي والأجنبي في صربيا، وزعم أن المحتجين خططوا لاستيلاء عنيف على السلطة.

ويأمل فوتشيتش الآن في أن يساعد تعيين رئيس وزراء جديدا في تهدئة ما يرى كثيرون أنها أزمة سياسية غير مسبوقة.

وتشهد صربيا احتجاجات ضد حكومة فوتشيتش بشكل شبه يومي منذ انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد ، في الأول من نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

ويلقي المتظاهرون باللوم في المأساة على الفساد المستشري وما يصفونه بالإخفاقات الحكومية الممنهجة.

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حشد الرئيس فوتشيتش في الثالث عشر من الشهر الجاري ،عشرات الآلاف من أنصاره في بلجراد في ما وصفه بمظاهرة مضادة.