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أعلن مجلس مدينة زانس شانس الهولندية أنه سيتعين على السياح الذين يزورون طواحين الهواء الهولندية الشهيرة في المدينة دفع رسوم دخول قريبا.

واعتبارا من عام 2026، سيتم فرض رسوم قدرها 50ر17 يورو (90ر19دولارا) على كل زائر. ولا يزال هذا الاقتراح بحاجة إلى موافقة رسمية من مجلس البلدية.

وتعد مدينة زانس شانس، التي تقع شمال أمستردام، واحدة من أشهر الوجهات السياحية في هولندا.

وفي عام 2024 وحده، اجتذب الموقع - المشهور بطواحين الهواء التاريخية والمنازل الخشبية التقليدية – 6ر2 مليون زائر.

وقال عضو مجلس البلدية ويسل برونيس: "لفترة من الوقت الآن، أصبحت زانس شانس رمزا للسياحة المفرطة في جميع أنحاء البلاد".

وحذر برونيس من أن موقع التراث الثقافي يتعرض لضغط كبير، وأنه دون تمويل كاف، قد يتدهور في غضون خمس إلى سبع سنوات.

ولتنفيذ النظام الجديد، ستبدأ المدينة بإغلاق المسارات والطرق المؤدية إلى الموقع. وسيستمر السكان المحليون في الحصول على دخول مجاني.