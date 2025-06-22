اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موقع "فوردو" الإيراني لتخصيب اليورانيوم "انتهى".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "موقع فوردو انتهى"، وذلك بعد إعلانه قصف 3 منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي ضرب 3 مواقع في إيران، لينضم بذلك بشكل مباشر إلى جهود إسرائيل للقضاء هلى برنامجها النووي.

ويأتي قرار التدخل الأميركي المباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران، التي تهدف إلى القضاء بشكل منهجي على الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ الهجومية للبلاد، مع إلحاق أضرار بمنشآتها لتخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "أكملنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها بأمان إلى الوطن".