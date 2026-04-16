وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد: نتنياهو سيجري محادثات مع عون

أكدت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا جمليئيل، عبر إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات مع الرئيس اللبناني جوزف عون.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جمليئيل قولها، اليوم الخميس: "آمل أن تؤدي هذه الخطوة في النهاية إلى رخاء لبنان وازدهاره. إنها خطوة تم التخطيط لها منذ فترة."

وتأتي تصريحات الوزيرة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مباحثات بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس، وذلك في منشور له على منصته "تروث سوشال" ليل الأربعاء/الخميس (بالتوقيت المحلي).

وكانت واشنطن استضافت يوم الثلاثاء الماضي لقاء بين إسرائيل ولبنان، على مستوى سفيري البلدين.

وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر بإسرائيل، احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع له أمس الأربعاء، انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحفي في موقع أكسيوس، على منصة إكس.

وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.

ومن جهتها، تسعى الحكومة اللبنانية، وهي ليست طرفا في النزاع بين إسرائيل وحزب الله، إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.