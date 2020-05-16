زيدان يوجه رسالة تحفيز لدورتموند قبل ديربي «الرور»

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وجه النجم المصري المعتزل، محمد زيدان، رسالة لناديه القديم بوروسيا دورتموند قبل مواجهة شالكة في ديربي "الرور"، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

نشر زيدان صورة له من مباراة سابقة في الديربي الألماني، أثناء مشادة حامية مع الحارس مانويل نوير، وكتب عليها "الوقت وقتنا، والمعركة معركتنا.. معا نخوض الديربي".

ويعد الدوري الألماني أول مسابقة تستأنف بعد توقف دام للنشاط الرياضي لما دام من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن خاض محمد زيدان ديربي الرور 5 مرات، حيث حقق مع فريقه دورتموند 3 تعادلات مقابل خسارتين وسجل هدفا واحدا.