فاروق جعفر يهاجم اللجنة الخماسية بسبب أزمة قمة الدوري

هاجم فاروق جعفر، مدير لجنة الكرة بنادي الزمالك، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بسبب خصم نقاط من فريقه لعدم الذهاب الى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي في الدوري العام.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة ناديه: "على أي أساس تم خصم نقاط من نادي الزمالك، كان لابد أن يتم فتح تحقيق في الواقعة"

وأضاف: "على أي أساس تتخذ اللجنة الخماسية قرارًا بخصم ثلاث نقاط من الفريق لعدم الذهاب إلى ملعب المباراة، الإجراء الذي اتخذ غير قانونيًا، كان لابد من فتح تحقيق عن هذه الواقعة، وليس اتخاذ قرار بدون فتح تحقيق".

وأكمل :"نتيجة لهذا القرار كان على مجلس إدارة الزمالك البحث عن حقوقه بالطرق الشرعية، ومن يقول أن الزمالك لم يصل الاستاد هذه إشاعة، الحافلة تعطلت لا أكثر بسبب سوء الأحوال الجوية".