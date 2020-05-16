وفد سوداني رفيع يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا مستجدات ملف سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه استقبل وفدا سودانيا رفيع المستوى، أمس الجمعة.

وكتب أحمد، على صفحته بموقع تويتر، إنه ناقش مع الوفد السوداني قضايا: سد النهضة، والحدود بين البلدين، وكذلك تحديات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذا اللقاء "دليل على العلاقات القوية طويلة الأمد بين البلدين".

وكان في استقبال الوفد بمطار أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي، غدو اندرجاتشاو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين، حسبما نقلت وسائل إعلام سودانية.

وسيشارك الوفد السوداني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي تعقد بأديس أبابا وتستمر ليومين.

كان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قد أعلن قبل أيام رفض الخرطوم مقترحا إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي بشأن الملء الأول لخزان سد النهضة.

وكان حمدوك قد أعلن الشهر الماضي نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا لحثهما على استئناف مفاوضات سد النهضة.

وأعلن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بقلي، عزم بلاده البدء في المرحلة الأولى لمل خزان سد النهضة بحلول موسم الفيضان، في شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مرحلة البناء الحالية تمكن أديس أبابا من ذلك.

وصرح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، بأن مخاوف الخرطوم من إنشاء سد النهضة تطغي على آماله في السد، مشيرا إلى أن بلاده تحاول التفاوض مع مصر وإثيوبيا لتقليل هذه المخاوف ورفع الآمال.

وقال قمر الدين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".