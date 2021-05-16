تونس تستلم شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد عن استلام شحنة جديدة من لقاحات استرازينيكا المضادة لكوفيد-19 تشمل 158 ألف جرعة.

وتنضوي الشحنة تحت مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية وعدد آخر من المنظمات الدولية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة وباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق أنها استلمت إلى حدود يوم السابع من الشهر الجاري أكثر من 830 ألف جرعة.

ويصبح مجموع ما استلمته حتى اليوم 988 الف جرعة.

وتقول الحكومة إنها تعمل على تطعيم ثلاثة ملايين مواطني من بين أكثر من 11 مليون نسمة، بنهاية يونيو المقبل

وحتى يوم أمس السبت تلقى 570 ألف و533 شخص اللقاح المضاد لكورونا في حين تلقى 178 ألف و486 جرعتين من اللقاح.

وصنفت السلطات الوضع الوبائي في البلاد بالخطر وكانت فرضت حجرا صحيا شاملا لمدة أسبوع ينتهي اليوم الأحد في مسعى لكسر حلقات العدوى.

وتسبب الوباء في وفاة 11 ألفا و779 منذ ظهور أولى الإصابات في مارس 2020.