وزيرا خارجية السويد وفنلندا يعتزمان زيارة أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أن الوزيرة آن ليندي ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو سيزوران تركيا، لبحث مسالة انضمام بلديهما لحلف الناتو.



وقالت وكالة الأنباء السويدية الرسمية، نقلا عن وزارة الخارجية، الإثنين، إن ليندي وهافيستو سيتوجهان إلى تركيا لمناقشة طلبي بلديهما بخصوص عضوية الناتو.



ولفتت إلى أن الوزيرين سيلتقيان نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وقالت ليندي، الأحد، إنه سيتم إرسال وفد إلى أنقرة قريبا جدا، لبحث قرار بلادها التقدم بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون أن أنقرة لن توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا لم يتم الموافقة على مطالب تركيا، وفقا لوكالة الأناضول التركية.



وقال أردوغان، إنه لا داعي لزيارة الوفود السويدية والفنلندية، إذا كان الهدف من الزيارة هو إقناع تركيا بانضمامهما في حال لم تنفذ مطالب تركيا بتسليم المطلوبين على أراضيهما لتركيا.