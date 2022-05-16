وزير خارجية أمريكا: أوكرانيا ذات السيادة والاستقلال ستدوم

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ثقته في أن أوكرانيا ذات السيادة والاستقلال ستتحمل عملية روسيا العسكرية.

وقال بلينكن- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين- "نعلم أن أوكرانيا ذات السيادة والمستقلة ستدوم"، مضيفا "نعلم أنه من خلال دعمنا لأوكرانيا، فإننا ندافع أيضًا عن مبادئ السيادة والاستقلال التي تعتبر أساسًا للسلام والأمن العالميين".

على صعيد آخر، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا ارتفع إلى 650 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام -على موقع "تليجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أنه بحلول صباح اليوم ، تضرر 650 طفلا في أوكرانيا نتيجة للتحرك العسكري الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 229 طفلا وأصيب 421 آخرون".