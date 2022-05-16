المشدد 6 سنوات لتاجر فاكهة متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، و وناجي نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 6 سنوات لتاجر فاكهة متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 31985 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 3004 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد. أ. هـ" 40 عاما، تاجر فاكهة، مقيم كفر منصور دائرة مركز طوخ، حاز وأحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد طلقتين من ذات العيار، بدون ترخيص.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بقيام "أحمد أبو العلاه" تاجر فاكهة، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي لفحصها وكتابة تقرير بشأنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.