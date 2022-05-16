الرئيس العراقي يؤكد أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها داعش، وجمع الأدلة التي تدين الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية.

وقال صالح خلال لقائه اليوم الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنية بالإبادة الجماعية أليس نديريتو، إنه يجب ضمان عدم إفلات المتورطين بجرائم داعش من العدالة من العقاب، بما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم.

و أكد الجانبان - خلال لقائهما - ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان اليوم، بالمستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية "أليس نديريتو" في العاصمة بغداد.

وذكر المجلس في بيان، أن زيدان بحث مع نديريتو جهود منع جرائم الإبادة الجماعية في العراق.