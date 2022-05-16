محافظ الغربية: ارتفاع نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بزفتى

أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بتصدر مشروعات (التعليم، والبريد، والصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب المجمعات الخدمية) لقائمة نهو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأحد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، والمهندس محمد سالم متابع المشروعات من مجلس الوزراء، مندوب ومديري ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة.

وناقش محافظ الغربية -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي للمشروعات والبالغ عددها ١٠٠٧ مشاريع، حيث تم نهو ٣٩٧ مشروعا منها بنسبة ٥٣.١% بإجمالي تكلفة ٤.٤ مليار جنيه، كما عقد المحافظ اجتماعات منفصلة مع الشركات والهيئات المنفذة للوقوف على التحديات والتخطيط الجيد للتعامل معها في سبيل نهو كافة المشاريع في الأوقات المحددة والمتفق عليها.

وأضاف أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ١٢٣٦ مشروعا داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤.٤ مليار جنيه.