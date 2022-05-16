الاتحاد الأوروبي يسمح للشركات بمواصلة استيراد الغاز الروسي



أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بإمكان شركات استيراد الغاز في التكتل الاستمرار في دفع ثمن الوقود الروسي دون أن يعد هذا خرقاً للعقوبات المفروضة على موسكو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله اليوم الاثنين، إن المفوضية أرسلت توصياتها المنقحة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضية.



وقالت المفوضية أيضا في توصياتها الأخيرة، إنه يتعين على الشركات تقديم بيان واضح بأنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد تسديدها باليورو أو الدولار.



وأضافت المفوضية أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "لا تمنع شركات التشغيل من فتح حساب مصرفي في بنك بعينه للمدفوعات المستحقة وفقا لعقود توريد الغاز الطبيعي في دولة غازية ، بالعملة المحددة في تلك العقود".



وأوضحت المفوضية أنه "يتعين على تلك الشركات أن تقدم بيانا واضحا

بعزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود القائمة وأن تنطر في التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالمدفوعات التي تم الوفاء بها بالفعل عن طريق الدفع باليورو أو الدولار، تمشيا مع العقود القائمة".