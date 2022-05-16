 الاتحاد الأوروبي يسمح للشركات بمواصلة استيراد الغاز الروسي - بوابة الشروق
الإثنين 16 مايو 2022 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يسمح للشركات بمواصلة استيراد الغاز الروسي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
د ب أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:33 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:33 م

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بإمكان شركات استيراد الغاز في التكتل الاستمرار في دفع ثمن الوقود الروسي دون أن يعد هذا خرقاً للعقوبات المفروضة على موسكو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله اليوم الاثنين، إن المفوضية أرسلت توصياتها المنقحة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضية.

وقالت المفوضية أيضا في توصياتها الأخيرة، إنه يتعين على الشركات تقديم بيان واضح بأنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد تسديدها باليورو أو الدولار.

وأضافت المفوضية أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "لا تمنع شركات التشغيل من فتح حساب مصرفي في بنك بعينه للمدفوعات المستحقة وفقا لعقود توريد الغاز الطبيعي في دولة غازية ، بالعملة المحددة في تلك العقود".

وأوضحت  المفوضية أنه "يتعين على تلك الشركات أن تقدم بيانا واضحا
بعزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود القائمة وأن تنطر في التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالمدفوعات التي تم الوفاء بها بالفعل عن طريق الدفع باليورو أو الدولار، تمشيا مع العقود القائمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك