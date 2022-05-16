 إستونيا: انضمام السويد وفنلندا للناتو سيعزز الأمن في منطقة البلطيق - بوابة الشروق
الإثنين 16 مايو 2022 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

إستونيا: انضمام السويد وفنلندا للناتو سيعزز الأمن في منطقة البلطيق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:30 ص

أكدت وزيرة الخارجية الإستونية، إيفا ماريا ليميتس، أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعزز الأمن في منطقة البلطيق.

وقالت ليميتس - في تصريح أدلت به أثناء وجودها في ألمانيا ونقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين - "إن انضمام دول ديمقراطية أخرى إلى الحلف يعني أنه يمكننا إجراء تدريبات مشتركة أوسع والمزيد من التعاون الدفاعي".

وكان رئيس فنلندا، سولي نينيستو، قد أعلن أمس أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة أمن البلاد، فيما أكدت رئيس الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن الترشح مع فنلندا لعضوية الناتو، هو الأفضل بالنسبة للسويد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك