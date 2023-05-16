أثنى الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار وزارة الزراعة الإثنين، بشأن الإفراج عن 308 ألف طن من الأعلاف، بإجمالي قيمة مالية بلغت 134 مليون دولار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تراجع أسعار الذرة الصفراء إلى 14 ألف جنيه، قياسا بـ 19 ألف جنيه، في حين تراجع الفول الصويا إلى 39 ألف من مستويات 42 ألف، مشيرا إلى أن تكلفة الصويا لا تزال أقل كثيرًا من السعر المعلن بالأسواق.

وتابع: «نحن الآن في موقف لا نحسد عليه بشأن اللحوم الحمراء، لم يعد لدينا بها ميزة نسبية، ونستورد أكثر من 60 % منها من الخارج، وأصبحت الدواجن والبيض الملاذ الأول للأسرة المصرية، ولولا إنتاجنا من الدواجن وبيض المائدة؛ لكانت أسعار اللحوم الحمراء أكثر من سعرها اليوم بكثير».

ونوه إلى تراجع أسعار الدواجن؛ بشكل نسبي، لافتا إلى انخفاض سعر الدواجن إلى مستويات 63 قياسا بـ 66 جنيه، في حين انخفضت أسعار بيض المائدة بصورة كبيرة إلى 85 جنيه قياسا بـ 102 جنيه، معقبا: «للأسف المربي بيخسر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج».

وتابع: «إذا تراجعت الأعلاف إلى الأسعار الطبيعية التي لا تزال مرتفعة بنسبة تتراوح من 30 إلى 35 % زيادة عن الأسعار الطبيعية؛ سوف تتراجع تكلفة اللحوم والدواجن بنسبة 25%، والمربي سوف يستمر في الإنتاج».

وشدد على ضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن -بل مضاعفتها- بهدف ملاءمة نسب الزيادة السكانية بحلول عام 2030، معربًا عن أمنيته في استمرار الإفراجات ولا سيما الفول الصويا، موضحا أن التكلفة الفعلية اليوم تعادل 23 ألف.