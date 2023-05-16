قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن العديد من المناقشات أثيرت حول الإعلام السياحي.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، التي تعقدها لجنة السياحة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: «نريد أن نسأل أنفسنا سؤالًا، هل الإعلام السياحي والترويج للأماكن السياحية غير موجود؟».

واستشهد بدور الدولة في الترويج للأماكن السياحية من خلال حفل نقل المومياوات الملكية، وإحياء طريق الكباش، مشيرًا إلى أن الاحتفاليتين أقيمتا بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكمل: «الأمر دليل على أن رأس الدولة مهتم بتلك الموضوعات، هناك العديد من المشاهد السياحية موجودة في الأغاني والأفلام والإعلانات، ونترقب افتتاح المتحف المصري الكبير».

ولفت إلى أن الإعلام السياحي صناعة قائمة على صانع ومستهلك، قائلًا إن المنشآت السياحية يجب أن تكون شريكة، وتبادر بصناعة هذا الإعلام وتموله، حتى تتمكن من الترويج لمنتجاتها.

ونوه أن «وسائل الإعلام لا تصنع الحدث، بل تسلط الضوء عليه وتروج له»، معقبًا: «يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا، وندعو كل الأطراف المعنية بالسياحة أن تعي وتدرك دور الإعلام السياحي».

وانطلقت، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وعقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.