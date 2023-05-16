الإصابة تبعد نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب حتى نهاية الموسم

تعرّض مارسيل سابيتزر، لاعب مانشستر يونايتد لإصابة قوية في غضروف الركبة، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي كما أعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي.

وأصدر مانشستر بيانا خلال الساعات الماضية جاء فيه: "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس إنجلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الآن.. نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

وانضم سابيتزر إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من بايرن ميونيخ الألماني وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض سابيتزر 18 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 3 أهداف وساهم في إحراز فريقه كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية في 26 فبراير الماضي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتظر البالغ 29 عاماً بشكل دائم في الموسم المقبل.