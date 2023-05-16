 الإصابة تبعد نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب حتى نهاية الموسم - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مايو 2023 4:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

الإصابة تبعد نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب حتى نهاية الموسم

الشروق
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 4:22 م

تعرّض مارسيل سابيتزر، لاعب مانشستر يونايتد لإصابة قوية في غضروف الركبة، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي كما أعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي.

وأصدر مانشستر بيانا خلال الساعات الماضية جاء فيه: "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس إنجلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الآن.. نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

وانضم سابيتزر إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من بايرن ميونيخ الألماني وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض سابيتزر 18 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 3 أهداف وساهم في إحراز فريقه كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية في 26 فبراير الماضي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتظر البالغ 29 عاماً بشكل دائم في الموسم المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك