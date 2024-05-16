حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على مواقع إسرائيلية ردا على استهداف البقاع

قال حزب الله اللبناني، إن عناصر المقاومة شنوا، اليوم الخميس، هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة «الجولان ‌‏210» في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع، وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع».

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت نقاطاً عدة في شرق لبنان، بينها معسكر تابع لحزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب، في تصعيد أعقب هجمات شنّها الحزب على قواعد عسكرية إسرائيلية.

وقال المصدر المقرب من الحزب لوكالة «فرانس برس»، إنّ «خمس غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت نقاطاً عدة في محيط بلدة بريتال، طالت إحداها معسكراً للحزب».

وأضاف أنّ وتيرة هذه الغارات «هي الأعنف» منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وتأتي هذه الضربات الإسرائيلية بعدما أعلن حزب الله الأربعاء، استهدافه ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية إحداها قرب طبريا؛ ردّاً على اغتيالات نفّذتها إسرائيل.

وفي بيانين منفصلين، قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت «بصواريخ بركان الثقيلة»، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية.

وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، تبنى حزب الله هجوما بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مدينة طبريا، البعيدة عن الحدود مع لبنان.



