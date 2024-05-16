 سلطات لاتفيا تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح روسيا - بوابة الشروق
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سلطات لاتفيا تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح روسيا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 7:27 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 7:27 م

اعتقلت سلطات الأمن في لاتفيا، شخصين على خلفية الاشتباه في التجسس لصالح روسيا.

وأعلنت لاتفيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، خضوع الاثنين للتحقيق على خلفية جمع معلومات سرية وإرسالها إلى الاستخبارات الروسية.

كما يواجه المشتبه بهما اتهاما بإرسال معلومات عن أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس في لاتفيا.

يشار إلى أن أحد المحتجزين هو رجل تم اتهامه من قبل بالتجسس لصالح روسيا.

كانت لاتفيا جزءا من الاتحاد السوفيتي حتى استقلالها في 1991، حيث تحولت تلك الدولة التي تقع على بحر البلطيق والمتاخمة لحدود روسيا إلى مجال نفوذ الغرب منذ ذلك الحين، وأثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.


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