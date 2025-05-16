علاوي: تعزيز الشراكة العربية ضروري لإحياء القضية الفلسطينية وتنمية المنطقة

قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الشعب الفلسطيني يطالب بالحقوق التاريخية، والدعم العربي، ودولة تحفظ كرامته، مضيفاً أن الشعوب العربية تعيش في عصر متقدم، لكن ما زال هناك شعب عربي كريم يعاني من مشكلات تتعلق بالأرض والدولة، وهو ما يجعل الدبلوماسية العربية تتجه نحو تضميد هذه الجراح العميقة التي يعاني منها الجسد العربي، خصوصاً في القضية الفلسطينية المركزية.

وأكد خلال لقاء مع رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، ضرورة التنسيق والشراكة الحقيقية بين الدول العربية، مستشهداً بالكلمات التي ألقاها الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية العراقي، والتي تعكس هذه الرؤية، مشيراً إلى وجود آمال وطموحات عربية كبيرة، وأفعال دبلوماسية نشطة على المستويات الدولية، من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول الصديقة، والتي حققت نجاحات مهمة داخل أوروبا ودول أخرى في استعادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العراق يتطلع، في إطار الشراكة والاتفاق على مقررات القمة وإعلان بغداد، إلى هذا الإعلان المهم الذي يتطلع إليه الجميع، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج إلى تفكيك التحديات التي مرت بها دول وشعوب المنطقة، مع وجود فرص اقتصادية كبيرة رغم التحديات، خصوصاً مع موجات نزوح الشباب نحو أوروبا والقارات الأخرى، لكنه يأمل في انعكاس هذه الصورة بعودة الشباب إلى أوطانهم مع استعادة الدول عافيتها وحيويتها الاقتصادية.