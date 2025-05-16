بتروجت بطلا لدوري الدرجة الثانية لكرة السلة ويصعد للممتاز

حسم فريق بتروجت لقب بطل الدرجة الثانية لكرة السلة والصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأولمبي بنتيجة 77-58

في المباراة الأخيرة للدورة المجمعة لنهائي دوري الدرجة الثانية ويخوض غدا الأولمبي لقاء فاصل مع أصحاب الجياد للظفر بالبطاقة الثانية

بتروجت برئاسة اللواء جمال فوزي وخالد عباس مدير النادي بدأ النشاط منذ 3 سنوات ليحقق الفريق الصعود للدوري الممتاز

ويتكون الجهاز الفني من محمد أيمن عضو مجلس الإدارة مشرفا على الفريق وإيهاب الألفي مديرا فنيا وماجد محمد مدرب وناصر عناني مديرا إداريا ومصطفى جمال طبيب ومحمد صفوت مخطط أحمال ومحمود عبد العزيز محلل أداء ووليد ممدوح مسؤول مهمات

واللاعبون هم علاء عصام الدين وهيثم الكيلاني وحسين ياسر ومروان محمود وأحمد مجدي وباسل سعيد وعمر فتحي وأدهم طارق ومروان محمد ومحمد مصطفى وعلي أسامة ويحيى إيهاب ومحمد أسامة وسيف صلاح الدين ومحمد أسامة