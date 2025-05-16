برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

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حسم فريق برشلونة تتويجه رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه بعد الفوز على مضيفه وجاره إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء الخميس، في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

ويدين برشلونة بهذا الفوز لنجمه الصاعد لامين يامال الذي سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 53، وصنع الهدف الثاني لزميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 95.

وتأثر إسبانيول بالنقص العددي بعد طرد لياندرو كابريرا، الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 80.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 7 نقاط مع ريال مدريد حامل لقب الموسم الماضي، ليضمن العملاق الكتالوني تتويجه رسميا قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

أما إسبانيول تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

وبذلك يحقق البارسا الثلاثية المحلية بعد فوزه بلقبي كأس السوبر الإسباني بالفوز على ريال مدريد 5-2 في جدة، وكذلك كأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مدريد أيضا بنتيجة 3-2 في إشبيلية.