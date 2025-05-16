لماذا رفضت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي حزمة ترامب الاقتصادية؟

رفضت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي التي يقودها الجمهوريون، الجمعة، حزمة اقتصادية ضخمة من التخفيضات الضريبية وإجراءات تقليص الإنفاق وهي جزء من أجندة الرئيس دونالد ترمب، بعدما انضم عدد من الجمهوريين المتشددين إلى الديمقراطيين في رفض الحزمة، مطالبين بالمزيد من الاقتطاعات لتجنب إضافة المزيد من الديون الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.

وجاءت نتيجة التصويت في لجنة الميزانية 16 مقابل 21، إذ انضم 5 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

بدوره، طالب ترمب على منصة "إكس"، بضرورة أن "يتحد" الجمهوريون خلف مشروع القانون الذي حمل اسم "مشروع القانون الموحد والجميل والكبير" ويبلغ عدد صفحاته 1116 صفحة.