رئيس البرلمان العربي: نعول على قمة بغداد في توحيد الصف العربي

يتوجه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، إلى العراق للمشاركة في القمة العربية، تلبية لدعوة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها غدا السبت.

وأكد اليماحي في بيان أن هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زمانًا ومكانًا، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية، مؤكدًا أننا نعول عليها في توحيد الصف العربي في التصدي لتلك التحديات.

وأعرب عن الثقة التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيز وحدة أمتنا العربية، وتقوية صفّها وتحقيق تطلعات شعوبِنا نحو مستقبل أفضل وأكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.