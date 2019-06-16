ولي العهد السعودي: الطرح الأولي العام لـ«أرامكو» سيتم وفق الظروف الملائمة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الالتزام بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الأحد، أكد ولي العهد الالتزام "بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب"، لكنه اعتبر أن "تحديد مكان الطرح سابق لأوانه".

وقال :"كما ذكرت سابقا، أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه. وقد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظرا لضخامة الطرح الأولي العام لأرامكو، وكذلك عملية استحواذ "أرامكو" على حصة صندوق الاستثمارات في "سابك".

وأضاف أن هذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة".

وأوضح أن "رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع".

وشدد على أن "ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل".