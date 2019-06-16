عمرو أديب: وقوف مصر بجانب الخليج ليس «طق حنك» أو شعارات

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بما وصفه بموقف مصر الواضح تجاه تطورات الأوضاع في الخليج، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله لوزير الخارجية الإماراتي اليوم، على دعم مصر لأشقائها في الخليج.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «هذه هي المرة السابعة خلال هذا الأسبوع الذي تؤكد مصر فيها على التزامها بالحفاظ على أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، مشيرًا إلى بيانات وزارة الخارجية في هذا الإطار.

وأضاف أن «تأكيد مصر على حرصها على أمن الخليج ليس مجرد طق حنك أو شعارات، لأنها عندما تقول كلام تعنيه بشكل واضح»، متابعًا: «إحنا مش باصين للموضوع بشكل دبلوماسي، ولا ماسكين العصاية من النص، إحنا موقفنا واضح جدًا».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التطورات التي يشهدها الخليج.