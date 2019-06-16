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بالصور- المنتخب يحتفل بعيد ميلاد صلاح في برج العرب

عز الكلاوي
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 12:01 ص | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 12:02 ص

احتفل لاعبو المنتخب الوطني بعيد ميلاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي أكمل اليوم السبت 27 عامًا.

وحرص لاعبو المنتخب على تقديم «تورتة» لمحمد صلاح والتقاط الصور التذكرية معه خلال معسكر المنتخب ببرج العرب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب قد احتفل قبل 3 أيام بمحمد صلاح لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، وبأحمد المحمدي ظهير الفراعنة ولاعب أستون فيلا بعد صعوده رفقة فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز."تابع التفاصيل".

ويخوض المنتخب الوطني غدا الأحد مباراة ودية استعدادية أخيرة أمام منتخب غينيا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، حيث سيواجه المنتخب الوطني نظيره زيمبابوي في افتتاح البطولة.

 

 


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