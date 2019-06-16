إلغاء تحذير من تسونامي في نيوزيلندا عقب زلزال بقوة 7 درجات بالمحيط الهادئ

أصدرت السلطات في نيوزيلندا تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، بعد زلزال بلغت قوته 0ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة في المحيط الهادئ، ولكنها ألغته بعد دقائق قليلة.

وقالت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطورائ النيوزيلندية في بيان لها اليوم الأحد" إن نيوزيلندا لا تواجه تهديدا بحدوث موجات تسونامي في أعقاب زلزال بلغت قوته 0ر7 على مقياس ريختر في أقليم جزر كيرماديك في الساعة 1055 صباحا (السبت الساعة 2255 بتوقيت جرينتش)".

وأضاف البيان "بناء على المعلومات الحالية، فإن التقديرات الأولية لا ترجح أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي قد يشكل تهديدا لنيوزيلندا".

وتبعد جزر كيرماديك حوالي ألف كيلومتر شمال شرقي نورث أيلاند بنيوزيلندا